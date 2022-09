Ste mama dvojročnej Agnes a sedemmesačného Ondrejka. Bolo niečo, čo vás na rodičovstve prekvapilo?

– Všetko a každý deň ma prekvapuje niečo nové.

Patríte k rodičom, ktorí sa na príchod dieťatka pripravujú, alebo ste tieto veci riešili spontánne?

– Nechať starostlivosť o dieťa na čistú spon­tánnosť a nič o tom nevedieť by bolo asi príliš odvážne, keďže ste zodpovedný za nový život… Samozrejme, čo-to som prečítala, zisťovala a najmä počúvala skúsenejších, keďže som nemala žiadne skúsenosti s deťmi. Je super mať pri sebe ľudí, ktorých môžete zahŕňať najbizarnejšími otázkami a vedia vám hocikedy pomôcť.

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Dali ste deťom krásne mená, mali ste s manželom problém pri ich výbere alebo to bolo jednoznačné od začiatku?

– Na záver sme zakaždým mali dvoch favoritov, ťažšie však pre nás bolo vybrať to chlapčenské.

A čo Agnes, ako reagovala na bračeka, nežiarli?

– Na začiatku určite. Čudné by bolo, keby nežiarlila. Snažíme sa ju do všetkého zapájať a teraz je vo fáze, že sa s ním vie krásne hrať, hoci len dve minúty. (Smiech.) Ale aj to je super.

Väčšina žien vraví, že pri druhom si viac verí. Je niečo, čo vás pri druhom dieťatku zarazilo?

– Prekvapilo ma, aká je pamäť zázračná, že za taký krátky čas som skoro všetko o novorodeniatkach zabudla. Ale pohybová pamäť zafungovala a niektoré veci mi nabiehali automaticky, na niektoré som sa musela znova pozrieť ako prvýkrát. Ale veď to je normálne. Veľa vecí je iných a nových, keďže mám dievča a chlapca – dva rôzne svety, dve absolútne odlišné deti.

Narodenie dieťatka občas zamáva aj so vzťahom, všetko sa zrazu točí okolo neho. Ako ste to mali s manželom (herec Róbert Jakab, pozn. red.)?

– Naozaj? My sme to mali také ružové, že sme šli rovno do druhého dieťatka. (Smiech.) Neviem, či je niečo náročnejšie ako rodičovstvo.

Ako teda zvládate starostlivosť o dve naozaj malé deti?

– Ľavou zadnou. (Smiech.)

Pociťujete niekedy, že je medzi vami väčší vekový rozdiel?

– Vôbec nie.

Zaujímalo by ma, či sú úlohy v domácnosti, ktoré lepšie zvláda ako vy...

– Myslím si, že je o ňom dosť známe, že rád varí. Veľmi rada to využívam.

A aký je z neho otec?

– Je skvelý.

Dokáže vám pomôcť aj so starostlivosťou o deti?

– Áno, so všetkým.

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Po dvoch deťoch máte skvelú postavu, ako sa vám ju podarilo dosiahnuť?

– Dvomi deťmi. (Smiech.)