"V NOÚ som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť. Všetkým dobrým a prajným ľuďom ďakujem za modlitby a podporu," napísala v máji 2020 Aneta Parišková a tým informovala na sociálnej sieti verejnosť o tom, že začína svoj boj s týmto ochorením, píše Báječná žena.

Aneta odkázala všetkým niekoľko dní na to, ako začala s liečbou: „Navretá cieva na krku, niekoľkotýždňové strašné svrbenie celého tela, tlak na hrudi a v hlave, pocit škrtenia a únava. To všetko som pripisovala len extrémnemu stresu, ktorý nám priniesli tieto čudné koronačasy😒 Nemala som horúčky, ani žiadne hrčky, či zvačšené uzliny, ten môj lymfóm si rýchlo a zákerne narástol za hrudnou kosťou😠 Je ich veľa druhov. Ten moj sviniar sa volá B-NHL v. s. typu DLBCL - Primárny mediastinálny lymfóm. Dávajte na seba pozor a buďte zdraví."

Dnes už je z najhoršieho chvalabohu vonku, no onkologickou pacientkou bude do konca svojho života. „Momentálne sú to presne 3 roky, odkedy som absolvovala liečbu. A takže som v remisii a šampanské môžem otvárať tak možno najskôr 5 rokov po liečbe, ale v každom prípade, užívam si každý deň a teším sa z každého nového rána, zo všetkého, čo prežívam,” povedala najnovšie v rozhovore pre Topky.sk, kde ešte aj dodala: „Ono možno prínosom tej rakoviny, lebo aj rakovina je svojím spôsobom Boží dar, pre mnohých je výkričník, žeby mali zmeniť životný štýl. Musím povedať, že aj ja som niektoré veci vo svojom živote zmenila. Snažím sa viac vyhýbať stresu. A viac, hlbšie a naplno si užívať život.“