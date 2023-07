Kráska je kreatívna duša a na svojom Instagrame si vedie letný fotodenník. Fanúšikovia tak majú prehľad o jej prázdninových potulkách, ktoré sa začali na gréckom ostrove Korfu. Peťa si užila dovolenku so sestrou Dominikou, s ktorou sú si aj vďaka účesom veľmi podobné a naozaj, na niektorých záberoch je ťažké rozoznať, ktorá je ktorá. Dievčatá sa nenudili a užili si všetko, čo malebný ostrov ponúka – krásnu prírodu, skvelé jedlo aj vodné radovánky. Vedeli ste, že aj jej sestra zabŕdla do herectva a pred rokmi účinkovala v Rodinných prípadoch?

Petra Dubayová na dovolenke so sestrou Dominikou. Užili si grécky ostrov Korfu. Zdroj: Instagram.com/@petyadubay

K letu patria aj voľné chvíle s kamarátmi a kolegami z divadla a televízie. Obzvlášť dobre si rozumie s Lesanou Krauskovou, teda seriálovou Alenkou. Dievčatá si užívajú leto napríklad aj na jazere v Čunove, kde vytvorili sériu fotiek s vtipnou popiskou Čunovské jazerá, k vašim službám.

Lesana Krausková a Petra Dubayová Zdroj: Instagram.com/@petyadubay, @lesana.krauskova

So svojou láskou, hercom Vladkom Plevčíkom, si užili festivalovú atmosféru na 20. ročníku Colours of Ostrava v Dolných Vítkoviciach. Multižánrový hudobný festival je atraktívny nielen nabitým programom, ale aj lokalitou - koná sa v areáli bývalých hutí, dolov a železiarní. Zaľúbenci na festivale zažiarili v štýlových outfitoch a najmä Peťa sa predviedla ako skutočná festivalová bohyňa. Nakuknite do GALÉRIE a inšpirujte sa!