Lesana Krausková je študentkou muzikálového herectva na JAMU v Brne a v seriáli bravúrne stvárňuje postavu predavačky Alenky s vynikajúcim citom pre módu, ktorý napokon musia oceniť aj jej nadriadení. Alenka si svojou milou povahou a čistým srdcom získala množstvo priaznivcov pri televíznych obrazovkách, ktorí jej každý utorok a stredu držia päste v nekončiacom trápení s nesympatickým riaditeľom Holubcom, ktorého tak hodnoverne stvárňuje herec Filip Tůma.

Alenka (úplne vpravo) po boku svojich kolegýň a priateliek Kláry, vedúcej Vilmy a Evky. Zdroj: Peter Zakovic TV Markíza

Postava Alenky sadla Lesane ako uliata a jej stvárnenie pôsobí veľmi prirodzene. Obľúbila si ju aj samotná herečka a do Alenky vkladá čoraz viac samu seba. Alenka je vystavená mnohým skúškam, no vďaka svojej viere nezradí svoje hodnoty, ani keď je vystavená manipulácii, vydieraniu a napokon aj znásilneniu. Ako sa krehká Alenka popasuje so životom a či napokon nájde šťastie po boku Jakuba, dozvieme sa v ďalších častiach seriálu, no nezdá sa vám, že vám sympatická predavačka niekoho pripomína?

Ak máte dobrú pamäť na tváre a trošku sa vyznáte v šoubiznise, možno ste si všimli, že Alenka sa veľmi podobá na inú zahraničnú herečku. O akú celebritu ide, dozviete sa v našej GALÉRII. Zaručene ju poznáte. Klikajte SEM!