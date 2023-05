Prezraďte nám, aká je v skutočnosti vlastne Lesana Krausková?

– Je pre mňa veľmi ťažké odpovedať. Raz som spomenula, že som zakaždým iná. Mám v sebe veľa protikladov, paradoxov, prežívania. Myslím si, že som zmes toho, ako sa správam v rôznych situáciách, ako fungujem, ako sa cítim, ako veci prežívam. Som v podstate veselá, zdravo optimistická a zvedavá. To sú také moje základné piliere. Čokoľvek idem robiť, tak to robím s tým, že ma to baví, teší, snažím sa nemať predsudky. Aj keď tie máme, samozrejme, všetci. Ale pri hocičom si viem nájsť dôvod, prečo ma to baví. A to ostatné? Druhí musia povedať, aká som. (Úsmev.)

Vraj ste neposedná. Ako sa to prejavuje?

– (Smiech.) Keď niekde musím vydržať, je to niekedy boj. Musím mať k tomu pridruženú ešte nejakú činnosť. Väčšinou stále niekde lietam, nevydržím dlho sedieť. Preto som vďačná za školu, na ktorej som. Tam máme prednášok, keď len sedíme v laviciach, minimum. Sme stále v pohybe. Keď už musím presedieť pár prednášok, tŕpnu mi nohy a všetko. Ale aj mentálne som neposedná. Rýchlo odbieham myšlienkami. (Úsmev.)

A skutočne ste zlá kuchárka?

– Som, ale prisahám, že sa lepším. (Smiech.) Už aj viac varím. Myslím si, že už je to chutné.

Čo najradšej varíte?

– Najradšej skúšam vegánske recepty. Mám rada jednoduchosť v jedle. A vlastne vo všetkom. Čiže čokoľvek zeleninové s pohánkou, kuskusom. Nemá to jasné meno, skôr experimentujem. Sú to Lesanine recepty. (Smiech.)

Máte z niečoho strach? Ako s tým bojujete?

– Jasné, že mám. Mám veľa strachov. Bojujem s nimi tak, že sa ich snažím „vymáknuť“, keď sa dejú. (Úsmev.) Snažím sa ich pomenovať. Niekedy vyskúšam terapiu šokom, keď sa im vystavím. Nemám špecifickú fóbiu napríklad z pavúkov alebo veľkých zvierat. Skôr mám emočné strachy. Snažím sa s nimi pracovať. Keď už prichádzajú a objavia sa v nejakej situácii, snažím sa uvedomiť si ich a žiť tou najväčšou prítomnosťou, ktorej som schopná. Sama sa sprítomním a prestanem myslieť na to, čo bude, ak bude. Reálne situáciu prežijem a zistím, že ten strach je neopodstatnený. Pracujem s tým, aby som sa tomu nabudúce vedela vyhnúť.