Nové časti historického seriálu Dunaj, k vašim službám prichystali fanúšikom veľa prekvapení a zaujímavých zvratov. Do deja postupne vstupujú nové postavy, ktoré sú pre divákov príjemným osviežením.

Jednou z nich je aj postava záhadného muža, ktorý v obchodnom dome stratí plyšového medveďa. Alenka si to všimne, zdvihne ho a beží za mužom. Kričí pritom "macko, macko", za čo sa aj zahanbí, keď sa mužovi pozrie do očí. Záhadný chlapík ju očividne očarí na prvý pohľad, vidno to na jej úsmeve. Svojím šarmom si ju získa od prvej sekundy a zdá sa, že sympatie medzi nimi sú obojstranné.

Záhadný muž stratí plyšového medveďa, vďaka tomu prvýkrát stretne Alenku. Zdroj: TV Markíza

V tej chvíli však ani jeden z nich netuší, že ich osudy sa už čoskoro navzájom zaujímavo prepoja... Kto je záhadný muž, ktorý Alenke počaruje?