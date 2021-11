Herečka Linda Gray, ktorá stvárnila alkoholičku Sue Ellen v seriáli Dallas, oslávila v septembri krásnych 81 rokov. Kedysi to bola zvodná krásavica s nezabudnuteľným širokým úsmevom. Dnes je z nej síce už zrelá žena a jej tvár sa veľmi zmenila, na svoj vek stále nevyzerá.

Kto by si ju nepamätal? Predstaviteľka jednej z najobľúbenejších postáv kultového seriálu si v roku 1978 myslela, že podpísala zmluvu na nakrútenie 5 epizód. V Dallase sa mala objaviť ako hosťujúca herečka a stvárniť manželku J. R. Ewinga bojujúcu so závislosťou od alkoholu. Jej láske k vodke dokázala konkurovať len láska k mladším mužom a vďaka Lindinmu skvelému výkonu si čoskoro milióny divákov každý týždeň zapínali televízory, len aby si mohli pozrieť kúsok zo života ich obľúbenej sebadeštruktívnej hrdinky. Z pôvodných 5 epizód nakoniec v priebehu rokov vzniklo oveľa, oveľa viac. Herečka to ale ani v súkromí nemala vôbec jednoduché...