Krásna právnička dostala do vienka peknú tváričku aj rozum. Podieľa sa na najsledovanejších právnych prípadoch Ameriky a ešte aj "ulovila" sexi herca, ktorý sa dlhé roky dušoval, že sa nikdy neožení. No prišla táto nádherná libanonská žena a všetko bolo inak. Nielenže jej povedal svoje áno, ale majú spolu aj dve krásne deťúrence, dvojčatá Alexandra (5) a Ellu (5). Žijú na striedačku v New Yorku, kde Amal pôsobí a v krásnom kaštieliku vo Venice, kde nachádzajú svoj pokoj. Na verejnosti sa moc neukazujú, no ak tak urobia, stojí to za to...

Amal a George Clooney Zdroj: Shutterstock