Keď sme sa zoznámili, zapôsobila na mňa a mala som chuť rozprávať sa s ňou o živote i vzťahoch. Ako keby sme sa poznali dlhé roky.

Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala európske medzinárodné právo a finančný manažment. Vždy ju však zaujímala ľudská psychika aj biológia. „Mojím obľúbeným predmetom na univerzite bol leadership coaching, ktorý nám prednášal bývalý šéf banky. Bavilo ma hľadať príčinu vecí a ponárať sa do pohnútok konania ľudí,“ začína Andrea a dodáva, že toto jej chýbalo počas moderovania správ, keď moderátorov nechceli púšťať do terénu robiť reportáže.

„Vtedy som objavila rádio Twist, kde som robila rozhovory s inšpiratívnymi ženami. Neskôr som písala do Národnej obrody, kde mi každý týždeň vychádzali rozhovory,“ hovorí o svojich začiatkoch. Keď sa jej v roku 2003 podarilo dostať na obrazovky dennú Vadkerti talkshow, bola to pre ňu veľká škola poznania človečiny. S vyše tisíc respondentmi preberala ťažké témy.

V čase, keď moderovala Televízne noviny. Zdroj: TV Markíza

Odštartovali to pády

Keď sa v roku 2011 ocitla v osobnostnej a manželskej kríze, začala na sebe pracovať. „Mala som skvelú koučku z Londýna Beu Benkovu a moja cesta transformácie sa začala,“ spomína rodáčka z Nových Zámkov. „Výsledkom bolo, že som si prvý raz položila otázky, ktoré ma posunuli v nazeraní na seba a na svet. Začala som sa v osobnom rozvoji vzdelávať, pracovať so sebareflexiou, spoznávať ego,“ pokračuje.

„Cestovala som kvôli seminárom do sveta. Od začiatku som vedela, že raz to chcem učiť aj iných, len som ešte nevedela ako a kedy. Získavala som licencie a veľa som študovala,“ vysvetľuje s tým, že v tom čase ešte nakrúcala televíznu reláciu a občas prepašovala do dialógu aj otázky kouča a výsledok bolo poznať.

„Rozhovory boli pravdivé, ľudské aj nadčasové, pretože hovorili o motívoch, hodnotách, presvedčeniach. Užívali si to nielen diváci, ale aj ja a hostia. Mnohí sa čudovali, ako odpoveďami prekvapili aj samých seba,“ spomína mama troch detí.

Deti dávajú jej životu zmysel. Zľava: starší syn Ralph, najmladší Philip a dcéra Sophie. Zdroj: P.FROLO

Bezradnosť a zúfalstvo

Andrea tvrdí, že niekedy sa treba pozrieť realite do očí. „A to sa väčšinou deje iba vtedy, keď nastane v živote zlomový moment. Strata blízkeho, rozpad vzťahu či choroba. Ľudia sa nikdy netransformujú, keď sú v pohode,“ dodala s tým, že nemala poruke vieru ako mnohí iní.

„Nemala som sa o čo oprieť a koučing je výborná metóda bádania v sebe a hľadania odpovedí na najťažšie otázky. Nikto nepredpokladal, že by som trpela. Naoko úspešná sebavedomá žena, od takej nečakáte zúfalstvo,“ pripúšťa a pokračuje, že sa cítila vyčerpaná, veľmi osamelá a bezradná.

„Keď mi bolo ťažko na duši, pridala som v pracovnom nasadení. Úspechy sa síce dostavili, šťastnou ma však nespravili. Ťahala som deti, kariéru, domácnosť aj krachujúce manželstvo,“ rekapituluje.

Posledné singapurské Vianoce s celou rodinou. Zdroj: archív A.V.

Nevedela si pomôcť

Všetko to trvalo do chvíle, kým jej nedošlo, že ak niečo nezmení, položí ju to. „Nechcela som sa pasovať do roly obete a vyhovárať sa na okolnosti. To nie je môj štýl. Akurát som netušila, ako to zmeniť. Takže ideálny klient pre koučing,“ smeje sa a dodáva, že čím viac vieme o fungovaní ľudskej mysle, tým menej súdime a kritizujeme.

„A to som naozaj náročný človek na seba aj na druhých. Každý z nás je v hĺbke duše dobrý, len niektorí ani v dospelosti dostatočne nedozreli na to, aby spoznali svoje vnútro. Viac sa starajú do druhých ako o seba,“ podotkla.

Na workshope v Japonsku.Andrea precestovala celý svet. Zdroj: archív A.V.

Médiá ju naučili trpezlivosti

Aké je žiť bez novinárčiny, ktorá je tak trochu návyková? „Samozrejme, že rádio aj televízia mi chýbajú. Tvorivosť, adrenalín pri živom vysielaní či tímová práca. Je to krásna profesia a prežila som 18 rokov úspešnej kariéry,“ spomína Andrea. V čom sú podľa nej práca v médiách a koučing podobné?

„Zvedavá a odvážna som bola už predtým. Televízna kariéra ma naučila, ako byť húževnatá, vynaliezavá aj vytrvalá. Tieto vlastnosti mi pomohli aj pri koučingu. Na prácu s ľuďmi a s ich mysľou potrebujete mať veľa trpezlivosti,“ zhrnula.

Andrea uvádza veľké medzinárodné fóra na Slovensku i v Česku, kde treba moderovať aj v angličtine. Zdroj: archív A.V.

Návrat domov

S rodinou Andrea roky žila v Singapure, v súčasnosti sa však vrátili do Európy. „Striedavo žijeme a pracujeme vo Francúzsku a na Slovensku. Klientov mám globálnych. Väčšie firmy a korporáty najmä v Ázii a v Česku. Individuálnych klientov je teraz najviac Slovákov. Ale inak je to fakt pomiešané,“ hovorí koučka, ktorej pomoc vyhľadávajú ľudia z východného pobrežia USA, z Blízkeho východu aj zo Singapuru.

Bežne tak plánuje koučingy v troch časových pásmach. A čo pre ňu znamená rodina? „Nesieme obrovskú zodpovednosť za deti aj za všetko, čo ju drží pokope. My ženy zaopatrujeme, najmä slúžime potrebám druhých. V rodine strácame tvár a často sa obetujeme. V kariére máme príležitosť objaviť svoju výnimočnosť a ošetriť svoju sebaúctu aj dôstojnosť. Tam sme ľahšie samy sebou,“ dodáva na záver.

Prednáša na rôznych konferenciách a povzbudzuje ženy k pozitívnym zmenám. Zdroj: archív A.V.

Odkaz pre tie, ktoré chcú začať nový život

● Ak máte sny a túžby, prestaňte sa báť a vyhovárať sa na okolnosti. Nie sme tu nekonečne, čas je obmedzené aktívum. Začnite bádaním, kto naozaj ste a o čom nebudete s nikým nikdy v živote vyjednávať. To sú vaše hodnoty, ktoré by ste mali žiť, nielen im veriť. Robte to, čomu veríte a čo vás ohromne baví. Potom vlastne ani nepostrehnete, kedy sa práca stala vašou vášňou. A ešte sa veľa usmievajte. Von aj dovnútra. To pomáha na všetko.