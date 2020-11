Milovníčky telenoviel si ju pamätajú ako roztomilú bacuľku, ktorá si získala srdce fešáka Oresta. Venezuelská herečka Natalia Streignard sa síce preslávila ako obézna Sladká Valentína, ale v skutočnom živote na svojom tele neznesie ani gram navyše. A to má sebou TRI pôrody! Keď na sociálnej sieti zverejnila fotografiu v plavkách, fanúšikovia nechápali. Áno, Natalia by svojím telom dokázala zahanbiť nejednu oveľa mladšiu konkurentku, ale... Všimnete si TO tiež?

Roztomilá Valentína si napriek svojej nadváhe získala srdcia divákov aj krásneho muža - Oresta. Zdroj: Youtube.com