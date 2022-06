Do srdca sa nám zapísala ako bucľatá Valentína v roztomilej telenovele Sladká Valentína. Téma zakázanej lásky a pokriveného ideálu krásy získala celosvetový úspech a z Natalie sa stala hviezda. Po nevydarenom manželstve s Juanom zo Skrytej vášne našla šťastie po boku podnikateľa Donata Clandriella.

Po narodení prvého synčeka Jacqua (11) sa vzdala hereckej kariéry a venuje sa výlučne rodine. Odvtedy priviedla na svet ešte dcérku Giu (7) a vo svojich 46 rokoch aj synčeka Gianniho (5). Materstvo jej naozaj pristane. „Som úplne zamilovaná do svojej rodiny. Moje deti a manžel sú to najlepšie, čo sa mi stalo,“ prezradila v rozhovore spokojná mamička.

Pár rokov dozadu však zmenila názor a priznala, že nad herectvom ešte nezlomila palicu. V prioritách má ale jasno: "...áno, viem si to predstaviť (herectvo), ale nie veľmi náročnú rolu, neviem si predstaviť byť preč z domu 7 dní v týždni, niečo menšie, do čoho sa rýchlo dostanem a naplním tú ťažobu, ktorú v sebe mám, pričom nezanedbám svoju rodinu."

Vyzerá to ale, že Natalia si cestu k hraniu nechtiac sama zahatala. "Už mi nikto nevolá. Toľkokrát som povedala nie, že to ani neskúšajú, " priznala so smiechom sympatická herečka. No my dúfame, že sa jej želanie splní. Radi sa na ňu opäť pozrieme.

