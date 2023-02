Vytratila sa z obrazoviek a je mamou na plný úväzok. Za posledné roky sa v živote Márie Bartalos (28) zmenilo veľa, píše Život. S manželom Adriánom sa dvakrát sťahovali, prešli ťažkými životnými skúškami, ktoré sa im podarilo prekonať. A Mária má na to v rozhovore pre týždenník Život vysvetlenie – "pomohol nám Boh".

Ste na materskej dovolenke s druhým synčekom. Chýba vám práca herečky?

Nechýba, pretože všade hovorím, že som odišla akoby na svojom vrchole. Veľa projektov som robila naraz, bolo toho na mňa veľa, celé to bolo také vypäté. Myslím si, že to prišlo vo vhodnom období, keď som pociťovala, že už potrebujem spomaliť. Tehotenstvo bolo pre mňa vysnívané obdobie a vôbec som nemala potrebu vrátiť sa. Keď prišlo druhé bábätko, pochopila som, že toto si naozaj užívam. Nehovorím, že by som nič nechcela robiť, ale vrátiť sa k herectvu, to ma neláka.