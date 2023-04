V roku 2015 bola svadba Dana Heribana s jeho priateľkou Kamilou, najutajovanejšou v slovenskom šoubiznise! Nevedeli o tom ani jeho najbližší hereckí kolegovia. Dnes je Kamila konečne aj na obrazovke. A je ňou práve Beáta. Herečka Kamila Heribanová (34) si v seriáli Mama na prenájom užíva po materskej dovolenke hereckú rolu sestry hlavnej hrdinky. Zažíva románik s Kobielskym, ktorý si zahral otca hlavného hrdinu. Málokto vedel, že Beátka Vernerová je v skutočnosti manželka herca Dana Heribana a má dvoch rozkošných chlapcov.



Mama na plný úväzok

Kamilu sme na obrazovke nevideli 6 rokov. Bola totiž matkou na plný úväzok, venovala sa ich dvom synčekom Viktorovi (6) a Martinovi (4). "Čas strávený s nimi bolo to to najlepšie, čo som pre nich mohla urobiť," povedala pre Eurotelevíziu herečka. "Plne súhlasím s názorom, že deti by do troch rokov mali byť s matkou a mne sa to podarilo. Tých šesť rokov doma bolo pre mňa maximálnym naplnením," povedala pre Báječnú ženu.

A čo má rada?

"Veľmi rada varím a ešte radšej pečiem. Som taká normálna mama, ktorá potrebuje svojich chlapov prestravovať. No nerobím to zo zotrvačnosti, či nutnosti, ale s chuťou," dodala pre Báječnú ženu.

V GALÉRII nájdete fotografie jej dvoch synčekov aj s manželom DANOM HERIBANOM.