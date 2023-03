V najzamilovanejšej šou sa konala súťaž Miss Ruža. V porote sedeli Virgínia, Priscilla a Marcela. Tri dievčatá sa do svojej úlohy celkom vžili a svoje konkurentky v plavkách vôbec nešetrili. Pri hodnotení brali do úvahy ich skúsenosti s modelingom aj to, či počas predvádzania dokázali byť primerane zvodné.

Promenáda v plavkách v Ruži pre nevestu Zdroj: TV Markíza

Najväčšiu kritiku od porotkýň schytali Denisa s Emou. Od Emy chceli, aby ich zvádzala po španielsky, keďže študuje tento jazyk na vysokej škole, ale skúškou poroty neprešla, píše markiza.sk. Tomáš na konci epizódy poslal domov práve tieto dve súťažiace. So šou sa rozlúčili Ema s Denisou.

Ema Zdroj: TV Markíza

Všetkým najviac vyrazila dych Bejba. Keď sa objavila vo dverách, zožala najväčšie ovácie. Za svoje plnšie krivky sa vôbec nehanbí a kráčala najsebavedomejšie zo všetkých dievčat. Porotkyne jej za energiu a odvahu udelili plný počet bodov.

Katka Zdroj: TV Markíza

Titul Miss ruža napokon získala speváčka Katka, ktorá sa z výhry mimoriadne tešila. Kým prebiehala promenáda v plavkách, Tomáš trávil čas s Petranou na súkromnom rande. A aký má Tomáš názor na ženy s plnšími krivkami? >>>