Mohlo by sa zdať, že slávny Bébel (†88 ), ako herca prezývali, mal rozprávkový život naplnený slávou a úspechom na filmovom plátne i u žien. No mal aj temné obdobia, kedy mu osud uštedril kruté rany. Pripomeňme si napríklad tragickú smrť jeho dcéry Patrície, ktorá zomrela v horiacom byte či nechutné vyhrážky, že jeho najmladšej dcére Stelle odrežú hlavu. „Keď človek prežije svoje dieťa, je to tá najhoršia vec, ktorá sa môže stať. Ten, kto to prežil na vlastnej koži, dobre vie, o čom hovorím,” povedal v jednom z rozhovorov Belmondo.

Jean Paul Belmondo v roku 2015 so svojím synom Paulom a vnúčatami Alessandrom, Annabelle a Victorom. Zdroj: Bertrand Rindoff Petroff, getty

Okrem najstaršej dcéry Patrície, mal Belmondo ďalšie deti: dcéru Florence (62) a syna Paula (59), ktorý bol pretekárom F1. Ich matkou bola tanečnica Elodie Constantin, s ktorou bol Belmondo ženatý 16 rokov. Jeho druhá manželka, tanečnica Natty Tardivel, mu porodila ešte dcéru Stellu a Belmondo sa tak stal štvrtýkrát otcom vo veku 70 rokov. Manželstvo sa však po 6 rokoch rozpadlo.

Stella bola nádherná už ako dieťa.