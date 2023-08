Dcéra Zuzany Belohorcovej (47) je veľmi talentovaná - okrem toho, že ovláda niekoľko jazykov, perfektne tancuje a vyzerá to tak, že by sa uživila aj modelingom. Jej posledné fotografie v plavkách, to ako na nich pózuje, niet pochýb, že rastie v mladú dámu, na ktorej muži časom nechajú oči.

Zuzana pri týchto fotografiách si povzdychla: "Kedy nám toto naše dievčatko tak vyrástlo… až na deťoch to vidno, ako ten čas strašne rýchlo letí..." A ďalej napísala to, čo si myslíme aj my: "… v každom prípade má skvelý jazykový základ (hovorí piatimi jazykmi), skvelý pohybový základ (rodená tanečnica), krásny hlas, peknú postavu -stvorená pre modeling a všetko, čoho sa chytí, si v priebehu pár minút podmaní..."

Okrem Salmy má Zuzana s partnerom Vlastom aj syna Nevia. Každá mama je hrdá na svoje dieťa, Zuzana má byť prečo.