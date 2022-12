Zuzana Plačková sa teda vôbec nezdá. Obľúbená slovenská influencerka si momentálne užíva materskú dovolenku, len pred menej, ako troma mesiacmi, porodila svoje prvorodené bábätko, syna menom Dion. Spolu s jej manželom, Reném Strauszom, mu usporiadali veľkolepú oslavu, krstiny, kde nechýbala takmer celá slovenská smotánka. Zuzane rola mamy nesmierne pristane, vidno, že je skutočne šťastná, doslova žiari…

Zuzana miluje Vianoce a všetko s nimi spojené, preto nie je prekvapením, že aj tento rok si nechala svoj luxusný dom vyzdobiť firmou, ktorá sa priamo na to špecializuje. Tohtoročné sviatky sú pre ňu avšak výnimočné, keďže sú to prvé Vianoce jej syna, preto neváhala a vianočný strom nechala postaviť aj priamo pre neho! Čiernovlasá diva s nami zdieľa na svojom instagrame takmer všetko, tentokrát nám ukázala svoj sexi zadok, bez photoshopu. Zuzane sa podarilo dostať naspäť do formy, jej zadok je priam perfektný! Muži, ale aj ženy, z týchto fotografií budete slintať!

