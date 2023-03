Na konci roka 2022 prekvapil Tomáš Bezdeda rýchlymi zásnubami v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde svoju lásku Ivanu požiadal o ruku. Odvtedy prešli dva mesiace aj pár dní a dvojici zazvonili svadobné zvony. V sobotu si povedali „áno“ v evanjelickom kostole v Žiline. Za rýchlou svadbou bolo aj tehotenstvo teraz už jeho manželky Ivany. Tá totiž nosí pod srdcom ich prvé dieťatko. Ženích to prezradil na sociálnej sieti: „Budem ťa milovať navždy! Ivanka, ste moje všetko,“ napísal k fotke pár hodín po obrade nastávajúci otecko Bezdeda, kde nevesta ukázala tehotenské bruško. Dvojica tak vo veľký deň odhalila sladké tajomstvo.

Bezdeda pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, kedy sa dieťatka dočkajú. „Končí šiesty mesiac. Splnil sa mi sen o dieťati, bolo to spontánne a v súčasnosti to nie je samozrejmosť. Je to spôsobené svetom, v ktorom žijeme, a aj tým, čo jeme. Nie je to ako kedysi, že otehotnieť nebol problém. Dnes s tým majú problém aj mladé ženy. O to viac si vážime, že Pánbožko nám dieťatko doprial,“ prezradill Tomáš s tým, že dokonca až v deň sobáša sa dozvedeli pohlavie dieťatka. „Bude to chlapček, meno ešte vôbec nevieme. Pohlavie sme zistili na svadbe, praskli sme balón, čo vymyslela švagriná, a vyleteli z neho modré trblietky, ktoré prezradili, že je to chlapec,“ zveril sa Tomáš. Svadobná hostina bola v romantickom kaštieli v Gbeľanoch, ktorý patrí medzi 10 najvyhľadávaných miest pre sobáše.