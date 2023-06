Youtuberka Petrana alebo veterinárka Mirka? Obe veria, že by im to s Tomášom fungovalo a obe sa na rande cítili, akoby už s Tomášom reálne tvorili pár. Aj Tomáš je presvedčený, že do finále sa dostali najväčšie hráčky, ktoré si išli od začiatku za svojím snom: „Chceli a bojovali a to sa mi na oboch naozaj páči.“ Vyhrať však môže len jedna.

Tomáš mal možnosť spoznať rodinu svojich nádejných neviest. Zdroj: TV Markíza

Ako Tomáš povedal v závere šou, rande s Petranou situáciu ešte viacej skomplikovalo. Najprv totiž absolvoval rande na východe, kde sa rodičom Mirky vyznal, že k ich dcére má city a obľúbil si ju asi najviac. Petranine oči mu však úplne poplietli hlavu a všimli si to aj diváci a fanúšikovia na Instagrame: „Mrzí ma to, bolo mi z toho smutno. Petrane skoro vyznal lásku, keď jej dával ružu a pritom celú dobu tvrdí, ako nechce žiarlivú… a potom takto zhodí Mirku. Mirkiným rodičom hovorí, že k nej cíti asi najviac a potom sa takto zachovať.“

Mirka a Tomáš si rande užili. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

