Pôvodní členovia obľúbenej tínedžerskej drámy z 90. rokov – vrátane Doherty, Tori Spelling, Jasona Priestleyho, Jennie Garth, Iana Zieringa, Briana Austina Greena a Gabrielle Carteris - sa po rokoch stretli na pódiu, píše PLUS JEDEN DEŇ. Fanúšikovia obľúbeného seriálu sa nemohli dočkať, až uvidia naživo hviezdy, ktoré v dvornom rozhovore odpovedia na otázky nielen o hereckej kariére.

Po tom, čo sa v júni Shannen podelila o to, že rakovina sa rozšírila do jej mozgu, a na Instagrame zverejnila video, kde podstupuje radiačnú terapiu, sa jej stav veľmi nezlepšil. Nádor jej museli počas operácie odstrániť a CT vyšetrenie zistilo, že rakovinové bunky sa šíria z pôvodného miesta do mozgu. „Mám boj o život, ktorý riešim každý deň," povedala na nedávnom stretnutí. Fanúšikovia sa pritom postavili a herečka zožala veľký potlesk za to, ako silne bojuje. >>>