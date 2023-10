Keď sa Jadranka stala verejne známou, pracovala vtedy pre TV Markíza ako rosnička. Popri tom však spievala svoje juhoslovanské pesničky. Diváci sa vtedy do nej úplne zamilovali a nebolo toho, kto by ju nepoznal. Potom sa z obrazovky ako moderátorka Počasia vytratila a začala sa venovať už iba hudbe. A to robí dodnes. Viete, že už má 56 rokov? Keď mala 50tku a bilancovala svoj život, vtedy sa jej jazyk trochu viac pustil na špacírku a verejne prehovorila o tom, prečo sa nikdy nestala matkou. Ak ste to vtedy nezachytili, teraz vám to pripomenieme.

„Viete, ono to bolo tak – vo veku, keď som deti mohla mať, nastalo veľa problémov v rodine. Starala som sa o starých rodičov, ktorí boli obidvaja ležiaci pacienti, do toho ochorela mama na rakovinu a osem rokov sme s ňou chodili trikrát do týždňa na chemoterapie, neskôr musela ísť na operácie. Keď som mala 35 rokov už som po tomto všetkom nemala silu a začala som veľa pracovať. No a keď som mala 40, to už nešlo a už som sa aj bála, aby dieťa bolo zdravé a neboli ďalšie komplikácie,“ vyjadrila sa na margo toho, prečo nemá deti.