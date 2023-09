Zrak je to najcennejšie, čo človek má. To si veľmi dobre uvedomuje aj herečka Zuzana Kubovčíková Šebová. Bohužiaľ, práve ona je jednou z tých, ktoré oči a vôbec celkovo zrak poriadne potrápili. „Kedysi som bez okuliarov skoro nič nevidela. Ťažko sa to opisuje. Kto to nezažil, asi by to ani nepochopil,“ vraví Zuzka. Pred niekoľkými rokmi však podstúpila operáciu, vďaka ktorej už vidí čisto a jasno aj bez okuliarov. Lenže objavil sa ďalší problém. Zdalo sa, že súvisí s operáciou očí a je to jej následok.

Oči sa jej totiž začali často zapalovať. Mala ich takmer stále červené a zahnisané. Niekedy viac inokedy menej. Samozrejme, že navštívila lekára, s ktorým napokon spoločne prišli na to, že nie operácia je na vine, ale divadelné líčidlá, ktoré používajú aj iné kolegyne. Keď sa Zuzka začala maľovať iba svojimi vlastnými, oči sa upokojili a bolo po probléme. „Som veľmi opatrná, čo sa očí týka, pretože naozaj je to dôležitý orgán, vďaka ktorému vidím všetko to, čo som dlhé roky nevidela,“ teší sa sympatická herečka Zuzana Kubovčíková Šebová.



