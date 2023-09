Kto by už len tomuto fešnému Škótovi hádal vek 52 rokov? Svoju kariéru odštartoval, keď mal šestnásť a rozhodol sa odísť z domu, aby sa pokúsil o šťastie v Londýne. A podarilo sa mu to! Po menších úlohách sa postupne dostal k väčším. Pamätať si ho môžete napríklad z filmov Hviezdne vojny, Trainspotting, Štyri svadby a jeden pohreb, Emma, Extra život, Pláž či z hororu Plytký hrob. Môže teda spokojne vyhlásiť, že si splnil svoj detský sen. O tom, že raz bude slávnym hercom, začal totiž snívať, keď mal iba deväť rokov.

Osudové ženy

Po obrovskom úspechu sa nevyhol davu obdivovateliek. Tie sa mu doslova ponúkali ako na tácke. On sa však zahľadel do francúzskej návrhárky Eve Mavrakisovej a aj si ju vzal za manželku. Boli spolu dlhých 23 rokov a vychovali spolu štyri deti. A možno by boli spolu doteraz, keby v roku 2017 paparazzovia neodfotili Ewana s milenkou. A kto ňou bol? O štrnásť rokov mladšia herecká kolegyňa Elizabeth Winstead. Od roku 2021 sú dokonca rodičmi malého synčeka a minulý rok sa vzali.

Viete, že...

... mal vážne problémy s alkoholom? Dlho preto chodil k psychológovi, ktorý sa špecializoval na alkoholikov. Nepije už 20 rokov. „A život je krajší,“ vyjadril sa pre médiá.