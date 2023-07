Sympatický odborník na počasie je napohľad veselý pánko, ktorý sa vie dať do reči s každým a na rôzne témy. O jednej však hovorí nerád, pretože je to citlivá téma, ktorá sa ho bytostne dotýka. O čom je reč? O jeho manželke. Tá je už totiž nebohá. Zomrela tragicky v roku 1994. Bol to ten najhorší moment v živote, keď prišiel o svoju milovanú ženu a mamu ich dvoch dcér Zorky a Katky. Celá rodina sa ho snažila „ratovať“ a podať mu pomocnú ruku, ale on sa zrejme zhlboka nadýchlo a povedal si, že to zvládne aj sám.

A aj sa mu to podarilo. Veď za tých pomaly 30 rokov, čo je vdovec, môže byť na svoje dcéry hrdý. Jedna pracuje v počítačovej firme a druhá je gynekologička. Radosť mu robia aj vnúčatá, takže bolesť nad nečakanou stratou manželky, je sčasti utlmená. Nie však navždy zahojená. O tom svedčí aj to, že Jozef Iľko si už nikdy v živote potom nenašiel inú ženu – lebo inú nechcel… Miloval a miluje iba tú jedinú, ktorú si vzal za manželku. Obdivuhodné!