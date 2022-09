Modelka a kúzelník. Znelo to ako z rozprávky. Slávna nemecká supermodelka Claudia Schiffer oslávila 25. augusta 51 rokov a americký iluzionista David Copperfield bude mať 16. septembra 65 rokov.

Claudia Schiffer bola nádherná a celý svet ju miloval. Keď ju David vyzval z hľadiska, aby mu asistovala... bolo to akoby ju požiadal o ruku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ce84ELmLHzf/

Aj keď sú už dávno šťastní s inými partnermi, Schifferová s filmovým režisérom Matthewom Vaughnom a Copperfield s mladou francúzskou modelkou Chloe (foto nájdete v galérii), stále spomíname na vzťah opradený mýtmi.

David si ju totiž vybral z hľadiska, aby mu asistovala pri jednom z kúziel v roku 1993 a o rok boli zasnúbení. Ich šesťročný vzťah vraj bol len reklamným trikom. Aspoň sa to takto písalo, ale my sme chceli veriť, že je skutočný. Či bol skutočný, alebo to bol len obchodný ťah, sa už nedozvieme.

David ako mladý tiež trhal rekordy v obľúbenosti. Je považovaný za komerčne najúspešnejšieho mága v histórii. Jeho televíznu reláciu, kde predvádzal magické kúsky, si nikto nenechal ujsť a ďalšie dni sa špekulovalo, ako to mohol urobiť a čo za triky sú to. Vyzeral akoby bol naozajstným čarodejníkom. Aj preto magicky priťahoval ženy. Získal mnoho ocenení a rekordov a stal sa živou legendou v mágii. Dnes pôsobí so svojou vlastnou šou v Las Vegas a aj keď si vrásky vyhladil a vlasy zafarbil, vek neoklame. Pozrite v galérii.

David Copperfield Zdroj: Gettyimages