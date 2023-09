Textár, moderátor a zabávač Boris Filan (74) bol hosťom relácie RTVS s názvom Do kríža. V relácií priznal, čo sa dialo pred smrťou Vaša Patejdla, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Vašova manželka Miluška podľa neho vyhodila Joža Ráža, Jana Baláža a manažérku kapely Karotku Halenárovú z ich domu. Len preto, že chceli, aby Vašo ubral z pracovného tempa, píše PLUS 7 DNÍ.

"Predchádzalo to jeho odchodu. Vašo sa dostal do situácie mojich kamarátov muzikantov, ktorí v istom veku nedokážu obmedziť to hranie a naopak hrajú čoraz viac, dvakrát aj trikrát denne. Lebo keď to obmedzia, tak cítia prázdno. Lebo robiť v ich veku niečo iné, je neskoro. Ale keď príde do toho Martina, alebo tej Plzne, tak je ako potápač. Všetci ho rešpektujú a keď niečo povie, tak ho počúvajú,“ začal svoje rozprávanie v relácii Filan. Povedal v nej informácie, o ktorých fanúšikovia či niektorí hudobníci netušili. >>>