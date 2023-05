Ondřej Brzobohatý (40) našiel po rozvode lásku po boku Daniely Písařovicovej (44). Český herec, hudobník a skladateľ má za sebou dlhoročný vzťah s Tatianou Kuchařovou (35). Ich manželstvo sa však minulý rok rozpadlo a Ondřej našiel šťastie po boku inej ženy, píše Šarm. S novou partnerkou Danielou sa však na sociálnych sieťach veľmi neukazoval a ich spoločné fotografie nezverejňoval. Až doterz!

Herec a hudobník tentokrát urobil výnimku a na Instagram pridal záber, na ktorom sa usmieva po boku jeho novej lásky. K fotke napísal aj to, prečo sa rozhodol porušiť svoju zásadu nezdieľať jeho súkromie verejne na sociálnych sieťach: „Porušujem zásadu zdieľať svoj osobný život na IG. A to z čírej radosti zo životného šťastia, ktoré prajem úplne všetkým. Milujte sa! Stojí to sakra za to!“

Spoločnej fotke zaľúbeného páru sa potešili aj jeho fanúšikovia, ktorí mu šťastie prajú. „Krásni ste, veľmi vám to pristane,“ napísala jedna zo sledujúcich. „Presne tak láska sa nemá skrývať, láska sa má ukazovať,“ dodala súhlasne ďalšia. „Veľmi vám to prajem,“ znel iný komentár.

