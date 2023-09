Hudobník Ondřej Brzobohatý (40) a moderátorka Daniela Písařovicová (44) všetkých poriadne prekvapili! Postavili sa pred oltár a povedali si ÁNO. Novomanželia Brzobohatí oslavovali len s hŕstkou priateľov a rodinou počas dovolenky v Taliansku pri Lago di Garda. Z celebritného páru sa tak stali manželia.

Naozaj nečakali do roka a do dňa a po májových zásnubách na Maledivách sa vzali! „Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa postupom mesiacov po zvážení za a proti vykľula naša svadba s Danielou. Zistili sme, že evidentne nie sme prví Česi, ktorým to napadlo a dnes môžeme konštatovať, že to bolo po všetkých stránkach dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme skrátka len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov,“ popísal českému Blesku Brzobohatý, ktorý mal na hostine približne 20 hostí z kruhu rodiny a kamarátov. Novomanželom srdečne blahoželáme.

„V Taliansku máte jednu veľkú výhodu, aj keď len naslepo zabodnete prst do jedálneho lístka, nikdy sa nesklamete, pretože jedlo je pre Talianov svätý grál,“ povedal Ondřej. „Aj preto bola hostina jedným z vrcholov dňa. Knedľu a sviečkovú nahradilo risotto a cestoviny rozmanitých chutí,“ priblížil detaily z ich veľkého dňa.