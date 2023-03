Paris Jackson mala veľmi silný vzťah k svojmu otcovi Michaelovi Jacksonovi. Ako dieťa strávila veľa času s ním a prejavovala sa ako jeho verná fanúšička a obdivovateľka. Michael bol pre ňu veľkou inšpiráciou a ona sa snažila nasledovať jeho kroky v umení.

Po Michaelovej smrti v roku 2009 sa Paris stala ešte viac oddanou jeho pamiatke. Vystupovala na jeho pohrebe a zdieľala o ňom spomienky v médiách. Paris sa tiež vyjadrila k rôznym škandálom, ktoré sa objavili v médiách a bránila jeho pamiatku pred negatívnymi komentármi.

Keďže sa Paris narodila v čase vrcholnej kariéry svojho otca, nevyhla sa pozornosti médií. Možno preto po otcovej smrti sa snažila žiť mimo reflektorov a sústredila sa len na svoju kariéru a osobný rast.

Na gitare hrá od 13 rokov a je naozaj talentovaná. V roku 2018 vydala svoj debutový singel s názvom Let Down. Neskôr nasledoval ďalší singel Come Undone. V roku 2020 vydala svoj debutový album s názvom Wilted, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom kritikov. V januári 2022 vydala Paris nový singel s názvom Eye of the Needle, objavila sa na obálke marcového vydania magazínu Harper's Bazaar a venovala rozhovor o svojej hudobnej kariére a svojom vzťahu s Gabrielom Glennom. A tu je ukážka z jej posledných hudobných pokusov.

Vyzerá to tak, že napriek veku, si rozbieha sľubnú kariéru a na pódiu jej to naozaj pristane.