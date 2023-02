Autor megahitu Rain Over Me Marc Anthony (54) povedal „áno" len 23-ročnej kráske, ktorá síce nepôsobí v hudobnom biznise, no jej pôvab dobil svet. Mladučká nevesta Nadia Ferreira je totiž bývalou Miss Universe a krása sexi brunetky je naozaj impozantná, píše magazín Eva.

Dvojica si dala svoj sľub večnej lásky v Miami len 8 mesiacov po zásnubách. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani zvučné mená ako David Beckham, no slávnu spevákovu exmanželku by ste hľadali márne. Jennifer Lopez ani ich 14-ročné dvojičky sa svadby nezúčastnili.

Tromfne svojou krásou bohyňu JLo? FOTO Marcovej vyvolenej nájdete v galérii.

