Aktuálne herečke Alžbete Ferencovej, či tiež známej ako speváčka Zea, ide karta. Po tom, čo ju JOJ-ka obsadila do seriálu Iveta, ktorý rozdeľuje národ, chňapla po nej aj konkurencia z Markizy a objaví sa v novom krimi. Pred pár rokmi však sympatická mladá ženy doslova ušla zo Slovenska, žiť do Čiech. Dôvodom bola relácia Koleso šťastia, ktoré moderoval Lukáš Adamec a ona bola jeho asistentka. Diváci ju za jej vystupovanie doslova lynčovali a tak sa rozhodla odísť za hranice.

Alžbeta Ferencová v súťaži Koleso šťastia v roku 2016. Robila asistentku moderátorovi Lukášovi Adamcovi. Zdroj: TV Markíza

Síce sprvoti odišla do Prahy, jej domovom je aktuálne sever Čiech a to mesto Liberec. Usadila sa tam počas kovidu natrvalo a našla tam aj lásku v podobe českého rapera Pauliheo Garanda. Začali spolu aj bývať a koncom roka 2021 sa rozhodli svoje hniezdočko prerobiť podľa vlastných predstáv. „Niečo, čo nás v najťažších chvíľach aspoň nejako naplňovalo. Projekt domov. Asi každý z nás mal nejaký ten svoj, ktorý ho nejako zamestnával. Poviem vám - vychytali sme ešte obdobie, keď sme určité veci zohnali celkom ľahko. Teraz je materiál dvakrát drahší alebo vôbec nie je. Ďakujem, že si môžeme vytvárať domov, hlavne za vytúženú podlahu, na ktorú sme síce čakali dlho, ale stálo to za to,“ prezradila svojim fanúšikom na sociálnej sieti Alžbeta, ktorá sa s partnerom rozhodla pre severský štýl bývania, v ktorom prevláda biela farba v kombinácii s drevom.

Alžbetu Ferencovú aktuálne mnohí vnímajú najmä ako seriálovú Trebišovčanku Ivetu. Zdroj: TV JOJ

Svoj podkrovný byt prerobili skutočne krásne. Všade sú čisté línie. Kuchyňa je v rustikálnom štýle, v ktorej sa jednoducho musí skvele a s radosťou variť. Najväčšou dominantou ich bytu je však spálňa, v ktorej sa pozdĺž celej steny tiahne obrovská knižnica - doslova raj pre knihomoľa. Posteľ zvolili nízku a zo spálne vedú ešte schody do podkrovia. Teda, kedysi to bolo podkrovie. Dvojica si ho prerobila na útulnú pracovňu. Obývačka je rovnako ako spálňa a kuchyňa ladená do bielej v kombinácii s drevom a svetlým kobercom. Pre niekoho možno fádne mať celý byt v jednej kombinácii, no Alžbete a Pauliemu to zjavne vyhovuje. A musíme povedať, že aj nášmu oku to lahodí. A čo vy?

S priateľom Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZq-YYuLhQo/