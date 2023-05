Janko patrí k našim momentálne najvychytenejším hercom vôbec. Nielenže je aktívny na divadelných doskách, jeho tvár tvorí súčasť mnohých seriálov aj filmov. Naposledy sme ho mohli vidieť aj ako porotcu v tanečnej súťaži Let´s Dance, ktorá skončila minulý víkend.

Veľkolepé finále Let´s Dance. Na parket sa opäť postavil hviezdy Ján Koleník. Zdroj: Emil Vaško

Janko sa skutočne vie obracať a pri toľkých aktivitách je len samozrejme, že niekde musí nabíjať baterky. To sa mu darí predovšetkým pri cestách po svete, ale aj v jednom zo svojich domovov. Janko totiž veľmi rozumne investuje svoje zarobené peniažky do nehnuteľností. Okrem bytu v Bratislave vlastní aj dva byty v ďalekom Dubaji. No jemu srdcu najbližšia je práve chalúpka, ktorú má tu na Slovenku, a ktorú si vlastnými rukami zrekonštruoval.

Uprený pohľad, jemný úsmev, pletený sveter - z tejto fotky padali do kolien nielen Jankove fanúšičky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ckc3LIBgtwX/