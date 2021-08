Bývanie Janky Kovalčíkovej vám vyrazí DYCH: Z malého bytíku urobila čarovný domov! Wau

Vtipná, veselá a usmievavá. Takto by sme mohli opísať herečku Janku Kovalčíkovú, ktorá momentálne žiari v markizáckych Oteckoch. Práca na tomto projekte ju však veľmi baví. "Je časovo, vytrvalostne, pamäťovo náročný. Ale ako je to v niečom veľmi ťažké, v inom je to jednoduché. Keď už máte remeslo v rukách, ide to ľahšie," prezradila nám herečka minulý rok v decembri.

Málokto, ale vie, že povolanie herečky nemala vysnívané od detstva, práve naopak. Navštevovala bilinguálne gymnázium, študovala jazyky a jej vedecky orientovaní rodičia si boli istí, že sa vyberie touto cestou. „Vždy som bola extrovert. Ale nebolo to tak, že budem herečka a nič iné. Počas strednej školy som však zistila, že vedkyňa zo mňa nebude a vzhľadom na to, že som chodila recitovať a vystupovanie ma bavilo, zamierili moje kroky práve na VŠMU."