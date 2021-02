Sympatickú brunetku si možno pamätáte ešte zo Superstar. Nejaký čas potom sa objavila v rádiu, kde sa denne prihovárala poslúchačom a snažila sa zlepšiť im náladu. Neskôr si dala pauzu, aby mala čas na seba a z éteru odišla. Nie je to tak dávno, čo sa z nej stala mama rozkošného Viktorka, ktorého priviedla do nového domova. S priateľom Jurajom sa totiž rozhodli splniť si sen o spoločnom dome, no to vtedy netušili, koľko ich to bude stáť úsilia a energie. Bohužiaľ, natrafili na nečestných ľudí a kvôli tomu prišli o nemalé peniaze a dom nakoniec stavali svojpomocne. Pomáhala im rodina a priatelia. Ani samotná Mona neváhala a aj v tehotenstve s bruškom ako balón makala - morila, natierala, vŕtala, šrubovala.

Monika Zázrivcová si splnila sen o dome. Zdroj: archív M.Z.