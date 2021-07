Naša prezidentka je krásna žena. O tom niet najmenších pochýb. Hoci má po svojom boku tím ľudí, ktorí sa starajú o to, aby vždy vyzerala tip top, aj ona sama má vycibrený vkus a nenatiahla by na seba len tak hocičo. A to ani počas dovolenky či festivalu. Pred pár týždňami si oddýchla s dcérou v Taliansku, načerpala energiu, aby smohla ďalej úradovať. Uplynulý víkend opäť vycestovala za hranice. Tentoraz to však bola fifty fifty, čo sa práce a oddychu týka.

Zuzana Čaputová prijala pozvanie rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellana a navštívila mesto Salzburgu, ktoré má nadhernú architektúru a bohaté kultúrne tradície. Prezidentku čakal pri príchode do mesta uvítací ceremoniál s vojenskými poctami. A ako to už býva dobrým zvykom, aj na túto príležitosť sa Zuzana krásne nahodila a prítomní na nej mohli oči nechať.

Zuzana Čaputová počas návštevy Dánska. Zdroj: FB/Zuzana Čaputová

Práve v daný víkend sa tam konal aj festival Salzburger Festspiele, ktorý naša hlava štátu spoločne s tou rakúskou otvorili. Hudobné kultúrne podujatie má v Rakúsku bohatú históriu a tento ročník oslávil už svoje sté konanie. “Prijala som pozvanie rakúskeho prezidenta na otvorenie Salzburského festivalu, ktorý sa už tradične koná počas leta v rodnom meste Wolfganga Amadea Mozarta. Spolu s Alexandrom Van der Bellenom sme oslávili oficiálne 100. výročie festivalu, ktorý je najväčším festivalom klasickej hudby a dramatického umenia na svete. Ďakujem za pozvanie. Teším sa, že nás s našimi susedmi spája nielen hranica, ale najmä otvorené a priateľské vzťahy,” napísala prezidentka, ktorá opäť vynikla v šik šatách, na sociálnej sieti.