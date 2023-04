Shannen Doherty (52): Dostala „stop“ hneď v dvoch seriáloch

Hoci my sme ju milovali ako Brendu Walshovú v Beverly Hills 90210 a ako Prue Halliwellovú v Čarodejniciach, tvorcovia z nej až takí nadšení neboli. Mala totiž reputáciu najznámejšieho zlého dievčaťa v Hollywoode. Neboli jej cudzie konflikty s kolegami a problémy mala najmä s Jennie Garthovou. Dostávala sa do hádok s hercami a producentmi, ktorí sa sťažovali na jej chronické meškanie. A tak skončila v tínedžerskom seriáli a neskôr jej postavu Prue v Čarodejniciach nechali zomrieť v tretej sérii. Údajne nedokázala vychádzať s Alyssou Milanovou, ktorá pohrozila, že buď pôjde ona, alebo Shannen. Už viete, ako to dopadlo.

Shannen Doherty mala povesť zlého hollywoodskeho dievčaťa. Zdroj: moviestillsdb.com