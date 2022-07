Martin Chodúr (32) pôsobil na svoj vek vždy veľmi dospelo a zrelo. Keď zbalil staršiu vydatú ženu, neprajné reči nemali konca. A on? Všetkým to poriadne natrel. So svojou o 16 rokov staršou partnerkou Ivonou vychovávajú synčeka Martinka a stále vyzerajú rovnako zamilovaní.

Ich najväčší poklad Martinko má 6 rokov a teší sa z prichádzajúcich prázdnin. Otec sa s ním odfotil predtým, ako spolu vyrazili na výlet. "Deťom už začínajú prázdniny, takže ideme na bicykle, 🚴🏼🌞" napísal k fotke hrdý otec. Určite je u nich doma veselo, tento detský vek je čarovný. Chodúr o tom vie svoje.

FOTO otca so synom nájdete v galérii.

"Martínek chcel byť predvčerom učiteľ, včera spevák v americkej súťaži a dnes je fotograf," napísal k svojmu portrétu, ktorého autorom je jeho syn. Aj tú vydarenú fotku nájdete v galérii, Chodúr je na nej vyparádený v obleku a je z neho veľký fešák!

Jeho synček Martinko opäť o niečo podrástol, je to krásny chlapec a určite aj veľký šibal. Svojmu ocinovi akoby z oka vypadol, ešte aj tie účesy majú takmer rovnaké, budete sa usmievať. Veď sa len na nich pozrite, ako im to spolu pristane!

