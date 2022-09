Spevákovi Martinovi Chodúrovi (32) sa na začiatku roka 2016 zmenil život. S podnikateľkou Ivonou Selníkovou (49) sa im narodil synček Martinko. "Som vďačný Ivonke, že mi dala syna," prezradil šťastný otec po jeho narodení pre Blesk.cz. Chodúr mal na Silvestra 2015 vystúpenie vo Vysokých Tatrách, ale potom sa hneď ponáhľal za partnerkou do Ostravy.

"Od začiatku som chcel byť s Ivonkou na pôrodnej sále," povedal. Chlapček sa narodil na Nový rok, vážil 3,5 kg a mal 50 cm. Pyšný otec si mohol bábätko pritúliť a zoznámiť sa s ním. "Hneď po narodení mi Martinka dali do náručia, bol som prítomný pri vážení aj meraní," zveril sa Martin. "Aké som mal pocity po príchode môjho prvého dieťaťa na tento svet? Cítil som šťastie, radosť, hrdosť a vďaku za to, že mi Ivonka dala Martinka. Toto všetko dokopy," usmieval sa pred rokmi šťastný otec. Jeho puto so synčekom bolo od začiatku blízke a rokmi sa len posilňuje.

Čas veľmi rýchlo letí, z bábätka už vyrástol krásny chlapec. Martin ho pred pár dňami prvýkrát odprevadil do školy. Bol to pre oboch veľký deň. "Prvý deň v škole. Uvidíme, ako to pôjde," napísal k spoločnej fotke otec Martin Chodúr. Synček akoby mu z oka vypadol, podobá sa na neho stále viac!

