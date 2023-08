Dominika Cibulková sa v marci stala dvojnásobnou mamičkou, keď priviedla na svet dievčatko. Princeznička dostala krásne meno Nina a z trojročného Jakubka sa stal starší braček.

Zdá sa, že z Ninky vyrastá ockova kópia! Pozrite si najnovšie zábery, ktoré Dominika zverejnila na svojom Instagrame. Budete sa usmievať, to snáď ani nie je možné, taká neskutočná podoba.

Cibulková sa prvýkrát stala mamou v lete 2020, keď porodila synčeka Jakuba. On sa podobá na oboch rodičov a rastie ako z vody, už je z neho roztomilý fešáčik. Kým Jakub je mixom Dominiky a jej manžela Michala, pri Ninke je to jednoznačnejšie. Komentujúci sa ešte pred pár týždňami nevedeli zhodnúť, na koho sa Ninka podobá viac, dnes sa už situácia zmenila a je to jasné. Aktuálne je ich rozkošná princezná kópiou svojho otca. To sa ale opäť môže ľahko zmeniť, deti rastú a menia sa.