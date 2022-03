Veľké nároky spoločnosti na ženy nás stále nútia premýšľať nad tým, či vyzeráme dobre a či sme dostatočne štíhle a zvodné. Dominika Cibulková sa s kritikou stretáva pravidelne, pre Slovenky má veľavravný odkaz. Už v minulosti dokázala, že jej odvážne fashion kúsky vôbec nie sú cudzie. Aktuálne sa ale nevyhla obrovskej kritike po vystúpení v prvom aj druhom kole tanečnej show Let's Dance, píše magazín Emma. ,,Ako Helena Růžičková v Popelke," napísala jedna z komentujúcich.

Dominika Cibulková žiarila na všetky strany. Zdroj: Emil Vaško

Dominika je na kritiku viac-menej zvyknutá. Rozhodla sa však zareagovať a Slovenkám zanechala silný odkaz. ,,Ani som netušila, akou veľkou životnou skúsenosťou bude účinkovanie v tejto tanečnej show a išla by som do toho miliónkrát opäť! Áno viem, ani raz nemám správne dopnuté kolená a na žiadnej fotke a nemám postavu tanečnice, ale nevadí mi to a viete prečo? Lebo sme do toho dali všetko, čo sme vedeli a som na nás pyšná, s akou energiou sme zatancovali, veď povedzte, z tenistky za mesiac takáto cha cha, nie najhorší pokus, či?"

