Dominika Cibulková si vie užívať život. Na svoj Instagram pridala fotku, ako sedí na terase so šálkou kávy v ruke. Odhalila pritom krásne nohy, ktoré jej môžu ženy v dobrom závidieť. Pozrite sa, aký outfit mala na sebe, opäť bola dokonalá!

FOTO Dominiky na terase nájdete v galérii.

V 8. kole tanečnej súťaže Let´s Dance (24.4.) zatancovala Dominika viedenský valčík. "Začiatok bol vynikajúci, rotácie boli výborné, no potom prišli chyby akurát tu pred nami," povedala Tatiana. Dominika predviedla aj scénický tanec. "Choreografia bola nádherná, ale trošku pre lepších tanečníkov. Boli tam prvky, ktoré si vyžadujú technickú znalosť. To je to zradné na tom, že keď sa to nezatancuje dokonale, vyzerá to smiešne. No, z čoho som bol šokovaný, v dobrom, bol tvoj výraz," povedal Ďurovčík.

8. kolo šou sa jej zároveň stalo osudným. "Ďakujeme, ďakujeme! Ďakujem aj Robovi, že to so mnou vydržal, lebo to nebolo ľahké," povedala Dominika, ktorá vypadla pred bránami semifinále. "8. kolo bola naozaj pecka, ešte raz ďakujem," dodala.

