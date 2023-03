Dominika Cibulková sa v nedeľu v noci stala druhýkrát mamou, keď na súkromnej klinike vo Viedni priviedla na svet dcérku Ninu. Bývalú tenistku náhly pôrod zaskočil, pretože termín mala mať až o niekoľko dní. „Zrazu je náš svet kompletný. Slová nedokážu vyjadriť lásku, ktorú k tebe cítime, dievčatko naše. Vitaj na svete, Nina Navara,“ napísala Dominika v nedeľu ráno na instagrame. Jej mama Katarína pre portál Šport24.pluska.sk prezradila detaily.

Dominika Cibulková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoWqH7IsR-Q/

„Na Dominiku to prišlo náhle okolo polnoci, boli sme na chalupe, čiže oni rýchlo utekali do Viedne a o dve hodiny už bola malá na svete. Telefonovali tam počas jazdy a už bolo všetko pripravené, čiže to bolo skutočne rýchle a zaskočilo nás to,“ povedala šťastná dvojnásobná stará mama.