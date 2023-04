Cindy patrí medzi najznámejšie modelky vôbec. Predovšetkým vďaka svojmu znamienku krásy ju pozná celý svet. Kto by to bol povedal, že na začiatku kariéry jej ho odporúčali odstrániť. Cindy je však múdra hlavička, nedala sa a dobre urobila. Bez neho by bola len tuctovou kráskou a s ním zarobila milióny. A ešte stále zarába...