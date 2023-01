Slovenská speváčka absolvovala vianočné koncerty, na ktorých vyzerala vždy výborne. Na jednom však výnimočne, píše Báječná žena. Mária Čírová má za sebou krásne obdobie plné vianočných koncertov. Dokopy ich absolvovala až 22 a na každom vyzerala úžasne. Je to krásna žena s anjelským hlasom a zlatým srdcom. To je o nej známe. Aj keď sa publiku všade ukázala v nádherných šatách so skvelou vizážou, jeden bol predsa len výnimočný.

Mária si nechala upraviť vlasy do účesu crochet curly, čo v preklade znamená, že mala obrovské kučeravé vlasy. Speváčka rada experimentuje s vlasmi a toto jej neskutočne pristalo. V spojení s bielymi trblietavými šatami vyzerala ako bohyňa. Čo poviete?

FOTO nájdete v galérii.

