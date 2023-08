Na scéne vydržali päťdesiatpäť rokov. Azda nikoho na Slovensku nenecháva kapela Elán, ktorá dokázala vypredávať štadióny na Slovensku aj v Česku, chladným. Naša najslávnejšia hudobná skupina utrpela smrťou svojho zakladajúceho člena Vaša Patejdla (†68) ranu, z ktorej sa nikdy nespamätá, píše PLUS 7 DNÍ.

Fenomenálny Elán založila banda pubertiakov, ktorá snívala, že vytvorí najslávnejšiu kapelu na svete. Štrnásťročný Václav Patejdl do nej bez špeciálneho konkurzu pozval spolužiakov, o ktorých vedel, že hrajú na nejakom nástroji. V roku 1968 k nim nastúpil Jožo Ráž, ktorý pritiahol gitaristu Jura Farkaša a bubeníka Zdena Baláža. V tejto zostave začali tvoriť históriu najúspešnejšej formácie slovenských hudobných dejín.

Slovíčko Elán, akoby požičané z budovateľského hesla, im vymyslel istý huslista. „Hrali sme s ním v detskom muzikáli Slniečko a cestovali vlakom niekam na východ. On zrazu hovorí, že sme takí nadšenci, že by sme sa mali volať Elán. A my, že dobre,“ rozpamätal sa na úplné začiatky Jožo Ráž.

Desať rokov makačky

Kým elánisti zarobili na prvú aparatúru, utieklo ešte veľa vody. „Vtedy to bolo všetko veľmi ťažké, pretože rokenrol a pop sa vnímali ako prienik západnej kultúry do socialistického publika,“ povedal nám v minulosti Ráž. „Navyše tu neboli ani poriadne nástroje. Všetko sa pašovalo zo Západu a za veľké prachy. Vtedy gitara stála toľko čo teraz, nejakých tridsaťtisíc korún. V tých časoch to bolo pätnásť štandardných platov inžiniera.“

A tak, odkedy hrali mladí chlapci z Bratislavy v kapele, mohli zabudnúť na voľné prázdniny. Stále brigádovali na stavbách. „Po desiatich rokoch makačky sa nám to podarilo, začali sme robiť vlastnú hudbu a živiť sa tým.“