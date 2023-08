Gwyneth Paltrow bola vždy krásna. Nežná blondínka, ktorá sa nebojí starnúť.... Na sociálnej sieti rozbehla svoj biznis a darí sa jej skvele, nebojí sa ukazovať bez mejkapu a propaguje často prirodzený spôsob života.

Gwyneth mala k herectvu vždy blízko, lebo obaja rodičia boli umelci. Debutovala vo filme Seden v roku 1995 s Bradom Pittom a zaujala. Odvtedy jej hviezda iba stúpala.

Vo filme Sedem s Bradom Pittom jej to veľmi pristalo. Zdroj: MovieStillsDB

A potom prišli historické drámy ako Emma a Zamilovaný Shakespeare

Gwyneth ako Emma zažiarila a zahrala to brilantne. Zdroj: MovieStillsDB

Mladého Shakespeare sa zhostil herec Josepf Fiennes a Gwyneth sa stala jeho múzou. Iskrilo to medzi nimi a o to viac tento film zaujal. Za získanie tejto úlohy vraj zaplatila priateľstvom s Winonou Ryder. Videla totiž scenár k filmu v roku 1997 v kancelárii Winony Ryder. Opýtala sa jej, či si ho môže prečítať. Paltrow potom dostala rolu bez toho, aby Ryder povedala o tom, že sa na ňu ide hlásiť. Odvtedy vraj nie sú priateľkami. Ale za túto úlohu dostala Oscara, takže asi to bol osud.

V Zamilovanom Shakespearovi im to veľmi svedčalo. Zdroj: MoviestillsDB

Bola vydatá za hudobníka Chrisa Martina od roku 2000 do roku 2016. Majú spolu dve deti, syna Mosesa a dcéru Apple. Po zlých skúsenostiach s medicínou, keď dostala rakovinu, založila firmu na dravé potraviny a kozmetiku. Napísala niekoľko kníh a stala sa doslova influencerkou zdravého životného štýlu a propagátorkou zdravých potravín a produktov.

Napriek tomu, ak sa pozriete na fotografiu z červeného koberca alebo nejaké jej video na Instagrame, budete prekvapené. Jej vyhladená tvár vyzerá neprirodzene, príliš chudá až vychudnutá - Gwyneth pôsobí v 50 akoby bola nejakou umelou figurínou. Škoda, prirodzenosť jej naozaj pristala. Táto vyhladená tvár - to už nie je ona!