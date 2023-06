Uma Thurman nadviazala na obvinenia producenta s tým, že sa jej vyhrážal skončením kariéry, ak mu nebude po vôli. A pridávali sa ďalšie herecké mená, ktoré sa stali obeťami, ale aj ďalšie známe mená, ktoré boli agresormi. Ako napríklad Plácido Domingo, ktorý sa obhajoval, že bola iná doba, a kvôli obvineniam zrušil koncerty.

Aj na Slovensku...

Vedeli ste, že aj na Slovensku sa k hnutiu MeToo prihlásilo 22 žien? Pre denník SME malo odvahu hovoriť o obťažovaní a sexuálnom násilí 22 žien, jednou z nich bola aj režisérka Mariana Čengel-Solčanská, ktorá prezradila, že nemenovaný herec zo Slovenského národného divadla ženám znenazdania rozopína podprsenky alebo ich štípe do bradaviek.

Režisérka Mariana Čengel-Solčanská prezradila, že aj v slovenskom šoubiznise sú ženy často obťažované.

A čo na to hovoríte vy?

Lea hovorí ÁNO: „Každá z nás sa s týmto fenoménom v nejakej podobe stretla aj sama“

Lea je umelkyňa a vraví, že každý z nás má túto skúsenosť, len sa o nej bojíme rozprávať, alebo skôr hanbíme.

Jednoznačne to podporujem, pretože práve toto hnutie spustilo efekt, že ženy našli odvahu hovoriť o tom verejne. To sa dovtedy nestalo. Hoci si to hovorili v kuloároch a niektoré možno aj na polícii, nikdy nie takto verejne a v takom množstve. Samozrejme, že riskovali prekrúcanie pravdy a zosmiešňovanie. A za to im patrí vďaka! Hlavne toto hnutie dalo do popredia súvislosť zneužívania sexuality z pozície moci – šéf vs podriadená, zastrašovanie, vydieranie a padli mnohé mená mužov, ktorých sme považovali za nedotknuteľných. Veľmi dlho sa držali na vrchole a pritom terorizovali ženy okolo nich. Namiesto toho, aby využívali ich potenciál v dobrom zmysle slova, len zneužívali svoje postavenie. A či už veríme, alebo neveríme svedectvám jednotlivých obetí, štatistika neklame a dlhodobo ukazuje, že ženy sú sexuálnymi obeťami častejšie ako muži a každá z nás sa s týmto fenoménom v nejakej podobe stretla aj sama.

Daniela hovorí NIE: „Možno si chceli len kopnúť do nesympatického kolegu“

Daniela je obchodná zástupkyňa a myslí si, že tieto veci sa preháňajú.

Zdá sa mi, že to mnohé ženy využili, zrazu sa spustila lavína obvinení a každá druhá žena tvrdila, že bola obťažovaná alebo nejako inak zažila sexuálne násilie. Čítala som aj názory, že prečo až teraz, prečo tak dlho mlčali? Niektoré sa určite chceli zviesť na tej vlne a možno si len kopnúť do nesympatického kolegu. Čítala som napríklad názor herečky Catherine Deneuve, ktorá sa rozhodla k hnutiu nepridať z obavy z revanšizmu, ktorý aj nevinnú mužskú galantnosť interpretuje ako obťažovanie. A potom som niekde zachytila, že mnohé ženy už dnes považujú pozvanie na drink v bare za obťažovanie, čo je fakt prehnané. Takže si myslím, že tým hnutím si mužov len viac znepriatelíme a namiesto pochopenia vyrábame ešte väčšiu bariéru medzi pohlaviami. A niekedy si myslím, že falošné obvinenia zo sexuálneho obťažovania sú rovnako veľký problém ako nenahlásené sexuálne útoky.