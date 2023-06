Marianna Ďurianová (46) potvrdila, že jej syn Roman patrí medzi nadané deti a navštevuje aj takú školu. Teda školu pre mimoriadne nadané deti, kde prijímajú deti s IQ vyšším ako 130. A nie je sám...

Napríklad IQ najmladšieho syna Donalda Trumpa Barrona sa odhaduje na 146. Barron má dnes 17 rokov a je jediným dieťaťom Melanie Trumpovej. Navštevoval najlepšie školy a miluje všetky športy.

A my sme sa opýtali vás, keby ste mali nadané dieťa s vysokým IQ, dali by ste ho do špeciálnej školy alebo nie? Boli sme prekvapené, ale našli sme dva rozdielne názory na zdanlivo samozrejmú otázku!

Vychovávateľka Magda: Áno, lebo by im prospelo prostredie, ktoré im rozumie

Často sa stretávam s rodičmi, ktorí svoje dieťa nechávajú v obyčajnej triede, hoci by ho mohli dať do školy pre nadané deti. Myslím si, že dieťaťu s vyššou inteligenciou by prospelo, ak by chodilo do triedy, ktorá by mu poskytla viac stimulov, viac učenia a kde by mu rovesníci boli podobní. My pedagógovia vidíme, ako ťažko sa takéto deti prispôsobujú, majú iné potreby a narúšajú bežný režim detí v triede. Nepočúvajú, neprispôsobujú sa a nehovorím o tom, že často majú pridružené poruchy pozornosti, učenia alebo Aspergerov syndróm. Bežný učiteľ vôbec nevie, čo si počať s takým dieťaťom, ako s ním komunikovať či zaujať ho. Vytvára sa priepasť medzi učiteľmi a nadanými deťmi aj medzi samotnými deťmi. Nadané deti nebývajú obľúbené v triede práve pre svoju inakosť a preto, lebo sa im ľahko učí. Mnohé sú introvertnejšie alebo, naopak, príliš hlučné. Určite by im viac prospelo prostredie, ktoré im rozumie.

Pracovníčka v logistike Saša: Nie, ak musia čítať a počítať, kedy sa stihnú hrať?

Dieťa by som do špeciálnej školy ni­kdy nedávala. Podľa mňa to oddelenie deťom spôsobuje rôzne psychické problémy – buď sa necítia ako normálne deti, alebo, naopak, začnú si namýšľať, že sú špeciálne. Jedno vedie k utiahnutiu a podceňovaniu a druhé k pýche. Ak sú v škole s bežnými deťmi, spoznávajú svet taký, aký je. Nikto ich nebude v budúcnosti ofukovať ani uprednostňovať, lebo sa lepšie a rýchlejšie učili. Myslím si, že niektorí rodičia túžia po nadaných deťoch, preto ich pchajú na rôzne krúžky a do špeciálnych škôl, ale oberajú tým deti o normálne detstvo. Ak dieťa musí od štyroch rokov čítať knihy a počítať príklady, kedy sa stihne hrať? To sa mi nezdá v poriadku. Poznala som jednu mamičku, ktorá mala nadaného syna, ale bála sa, že v škole pre mimoriadne nadané deti nebude stíhať, tu v obyčajnej je najmúdrejší žiak. Je to lepšie, ako sa trápiť niekde inde.