Dcéra zlatého slávika Karla Gotta (†80) Charlotte Ella sa po smrti svojho otca utiahla do úzadia. Pre tak mladé dievča nie je jednoduché vyrovnať sa so stratou najdôležitejšieho muža jej života. Charlotte narozdiel od svojej staršej sestry Dominiky robila svojmu otcovi veľkú radosť. Hrdý otecko sa tešil aká je aj spoločne so svojou sestrou Nelly šikovné a talentované.

Charlottka Gottová Zdroj: Profimedia.sk