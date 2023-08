Známa herečka má jedlo veľmi rada a chutí jej všeličo, ale od istého času si musí svoju postavu strážiť. Vek skrátka urobil svoje. Vyzerá však fantasticky! No kým si našla „šablónu“, podľa ktorej funguje, nejaký čas to trvalo. Kedysi vyskúšala množstvo diét. „Od ryžovej cez vajíčkovú až po delenú stravu. Držala som aj detox, skúšala som proteínovú, jesť len ovocie, len zeleninu, zamieňala som zemiaky za zeler, mäso za sóju, krabičkovala som si stravu, no, bolo toho fakt dosť,“ pousmieva sa známa televízna suseda. Zároveň však priznáva, že všetky diéty ju vždy bavili iba chvíľu.

Navyše, tým, že nemá pravidelný stravovací režim – keďže nakrúca v rôznych časoch, ťažko sa jej dodržiava stravovanie podľa nejakého plánu. A tak si vymyslela vlastný systém. „Jem v podstate hocikedy počas dňa, ale zvažujem, čo si dám. Napríklad mliečnu čokoládu som vymenila za horkú a večer si dám už len zeleninu, chudé mäso a maximálne dva plátky syra,“ tvrdí talentovaná umelkyňa, ktorá mala v podstate vždy peknú postavičku. Sem-tam jej vybehlo pár kilečiek navyše, ale dokázala ich rýchlo zhodiť, alebo zakamuflovať vhodným oblečením.